خطة لتجنب وقوع فوضى مالية عقب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

تريزا ماي

وكالات :

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الاثنين، عن خطة وضعها الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية في لندن روجر بوتل لتجنب وقوع فوضى مالية في حال مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون إبرام اتفاق للخروج المقرر في 29 مارس القادم.

وقال بوتل -في خطته- إنه ينبغي

للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق مؤقت يلزمهما بعدم فرض تعريفات جمركية على صادرات وواردات بعضهما البعض أثناء التفاوض على اتفاق تجارة حرة جديد، مضيفًا أنه يجب تجنب تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن نظرًالتفاقم حالة عدم اليقين التي تجتاح الشركات في جميع أنحاء البلاد.وأشار إلى أن الاتفاق الجديد يمكن أن يخفف أوجه عدم اليقين ويعمل على إبعاد كثير من مخاوف مؤيدي البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تكاليف (بريكست).وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيكونوميكس" أن الاتفاق يمكن أن تسمح به منظمة التجارة العالمية، متسائلًا عن سبب عدم عرض الحكومة البريطانية هذا المقترح للاتحاد الأوروبي.