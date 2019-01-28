خطة لتجنب وقوع فوضى مالية عقب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الاثنين، عن خطة وضعها الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية في لندن روجر بوتل لتجنب وقوع فوضى مالية في حال مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون إبرام اتفاق للخروج المقرر في 29 مارس القادم.
وقال بوتل -في خطته- إنه ينبغي
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد يمكن أن يخفف أوجه عدم اليقين ويعمل على إبعاد كثير من مخاوف مؤيدي البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تكاليف (بريكست).
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيكونوميكس" أن الاتفاق يمكن أن تسمح به منظمة التجارة العالمية، متسائلًا عن سبب عدم عرض الحكومة البريطانية هذا المقترح للاتحاد الأوروبي.
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