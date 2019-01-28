الجيش السوري يدمر مواقع حصينة ومستودعات أسلحة للإرهابيين في ريف حماة

الجيش السوري

وكالات :

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين عمليات مكثفة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية في عدة محاور بريف حماة الشمالي، وألحقت بصفوفهم إصابات مباشرة، بعد تدمير مواقعهم وتحصيناتهم، وذلك ردا على خرقها اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر، أن وحدات من

الجيش ردت على اعتداءات إرهابيي ما يسمى "كتائب العزة" بضربات صاروخية طالت مواقعهم وتحصيناتهم على أطراف بلدات "كفرزيتا" و"حصريا " و"الأربعين " في منطقة "محردة " بريف حماة الشمالي الغربي، أسفرت عن تدمير عدد من أوكارهم ومستودعات أسلحتهم.وأضافت أنه تم إحباط محاولات تسلل المجموعات الإرهابية من تنظيم "جبهة النصرة " من بلدة "البويضة " باتجاه نقاط الجيش في محيط: طيبة الإمام، وصوران، بريف حماة الشمالي.يذكر أن وحدات من الجيش السوري تمكنت في وقت سابق من تدمير مواقع حصينة وتجمعات للمجموعات الإرهابية، في محوري : بلدة التمانعة، وحرش القصابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وعند الأطراف الغربية لبلدة "حصرايا " بريف حماة الشمالي.