الخروج من الإتحاد الأوروبي يثير الجدل داخل حزب العمل البريطاني

الاتحاد الأوروبي

كتبت - أمينة ذكي

أصبح للجميع مطلق الحرية في التصويت والإعلان عن الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حالة موافقة الحكومة أو رفضها، ولكن الصراع داخل حزب العمل البريطاني يجري على قدم وساق من أجل حسم أمر الخروج، حسبما نشرت صحيفة الجادريان.

أثارت قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي حفيظة الكثيرين من نواب حزب العمل البريطاني، حيث يوافق رئيس حزب العمل إيان لافريعن المملكةالمتحدة عن قرار الخروج في نفس الوقت الذي يرفض فيه بعض أعضاء الحزب الخروج.

وتثق الفئة القليلة من الناس في الحكومة وهو أمر طبيعي ومنتشر بين دول العالم، ولكن البعض الأخر من الناس ممن لايثقون في الحكومة يثقون فقط في السياسة المتبعة من أجل تحقيق أهداف الدولة.

يعتبر الكثير من الناس أن السياسة التي تنادي بضرورة الخروج من الإتحاد الاوروبي سوف تحقق لبريطانيا وشعبها المزيد من الأرباح، وتحقق الأهداف السامية في ظل عالم تنتشر فيه حالة من الفقروانعدام

الأمن.

وعلى صعيد آخر يعتبر الكثير من المفكرين ونواب حزب العمل البريطاني أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يحقق الأمال التي وعد الحزب المواطنين بتحقيقها، ولكنه سوف يحقق العكس تماما.

لم يدرك من صوتوا بالموافقة على الخروج، كل تفاصيل العلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، لذا فان التصويت يعتبر منقوص.

يحارب الانسان السياسة للحصول على المنافع الدولية والمحلية، ولكن حزب العمل الان خائف من استخدام قوته السياسية من أجل منح الناس المزيد من فرص العمل والحياة الهانئة، ولكن على حزب العمل في حالة الخروج أن يوفر بنفسه فرص العمل والحياة الصحية للبريطانيين.