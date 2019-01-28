الديلي ميل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعلها غير مستقرة

الاحتجاجات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كتبت - ساره طارق

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن العنف سيسيطر على شوارع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك وفقًا لتقرير سري للمسؤولين الأوروبيين بالاتحاد الأروبى.

وأضافت الصحيفة، أن كبار مسؤولي الاستخبارات قد حذروا من أن الاضطرابات المدنية وأعمال الشغب أمر لا مفر منه، وأن بريطانيا ستظل غير مستقرة لعقود من الزمن.

كما يزعم تقرير الاتحاد الأوروبي، أنه ستكون هناك استفتاءات حول الاستقلال في كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بعد 18 شهرًا من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وقد علق بريكسيتير جاكوب ريس موغج المصلح الاجتماعي الأمريكي علي التقارير قائلا: "يبدو الأمر كما لو أن معلومات الاتحاد الأوروبي متناقضة".

أشارت الصحيفة الي أن ادعاءات كثيرة

ظهرت اليوم وسط قلق متزايد من الاحتجاجات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مدن مثل لندن وليدز التي شهدت تعذيباً لأعضاء البرلمان واعتقالهم بعد مشاجرات مع الشرطة.

ورفض وزير الصحة مات هانكوك أمس الأحد استبعاد فرض قانون الأحكام العرفية، بعد عدم إبرام صفقة بريكسيت معترف بأن السلطات كانت متوفرة وسط مزاعم بأن المسئولين كانوا يمارسون لعبة الحرب.

وفي نفس السياق قال مصدر في الاتحاد الأوروبي أن : 'تحليل مستويات التهديد في بريطانيا يتم مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي بينما نقوم بصياغة السياسة للسنوات القادمة،

كما أن العنف يكاد يكون حتمياً مهما كان".

وقال عضو أخر في حزب المحافظين في برنامج ميل اون لاين ساخرا أنه : "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يحكم على المملكة المتحدة بالمعايير السائدة في قارة أوروبا، وسوف نستقر فقط مع كوب من الشاي من الهند من خارج الاتحاد الأوروبي".

وقال أحد كبار المسؤولين الحكوميين: "إننا نشهد عصيانًا مدنيًا في أوروبا ونموًا أقصى اليمين ،فأي شيء يغير الوضع الراهن مثل بريكسيت يمنح هؤلاء الأشخاص الفرصة لإثارة الانقسام فبذلك يمكننا أن نرى الاحتجاجات وجرائم الفوضى العامة.".

الجدير بالذكر أنه يجري النظر الأن في تطبيق الأحكام العرفية إذا تحطمت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس، و قد ناقشت الحكومة المركزية ما إذا كانت ستستخدم قانون الطوارئ المدنية لعام 2004 الماضي الذي يشمل حظر التجول وحظر السفر ، اضافة الي نشر الجيش بالبلاد.