ألمانيا: اعتقال 14 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد في 2018

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الشرطة الفيدرالية الألمانيةوكالات :
اعتقلت الشرطة الفيدرالية الألمانية أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي في عام 2018 بواسطة حافلات وقطارات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الشرطة- في بيان، اليوم الإثنين- أن أقل من 8 آلاف مهاجر دخلوا ألمانيا عن طريق
وأشارت إلى أن الحافلات والقطارات كانت تقل حوالي 6 آلاف مهاجر من النمسا التي تقع على الحدود مع
وذكرت الصحيفة أن غالبية المهاجرين جاءوا من أفغانستان ونيجيريا والعراق وسوريا وتركيا.
يذكر أنه سيتم تشديد إجراءات فحص جوازات السفر في الحافلات بعدما قضت محمكة العدل الأوروبية بأن عضوية ألمانيا في منطقة شينجن تمنع شركات الحافلات من فحص أوراق هوية الركاب.
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