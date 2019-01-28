مقتل 3 أشخاص وإصابة 174 آخرين في إعصار قوي ضرب شرق كوبا

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل- ارشيفية وكالات : أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، مقتل 3 أشخاص وإصابة 174 آخرين، بسبب إعصار قوي ضرب شرق العاصمة هافانا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كانيل - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : إن الإعصار تسبب

يشار إلى أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق في العاصمة الكوبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالسيارات وبعض المباني.

الشرق الأوسط.وقال كانيل - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : إن الإعصار تسببفي إحداث أضرار على نطاق واسع بالعاصمة هافانايشار إلى أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق في العاصمة الكوبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالسيارات وبعض المباني.

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