الداخلية المصرية تفرج عن نحو 4000 سجين في عفو رئاسي

أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن نحو أربعة آلاف سجين إثر قرار رئاسي بالعفو عنهم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير/كانون الثاني وعيد الشرطة.



وقالت الداخلية إن قطاع السجون قد شكل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون في عموم البلاد، وقد خلصت إلى تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.



ومن بين من شملوا بهذا الإفراج السائحة البريطانية، لورا بلمر، التي حُكم عليها بالحبس لثلاث سنوات بعد أن ضبطت الجمارك المصرية بحوزتها 290 قرص ترمادول، قالت إنها جلبتها لزوجها الذي يعاني من آلام بالظهر.

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