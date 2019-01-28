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أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس وبحث معه في موضوع معالجة الانهيارات على طريق شكا - بيروت والمعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء اقفال هذا الشريان الحيوي الذي يربط الشمال وطرابلس خصوصا بسائر المناطق اللبنانية.
وقال الرئيس ميقاتي: "لقد لمست من معالي الوزير حرصه على إصلاح الاضرار التي لحقت بالطريق، لكنه ابلغني ان الموازنة المخصصة لوزارة الاشغال لا تلحظ المبلغ المطلوب. من هنا فانني أدعو المعنيين الى رصد اعتماد طارئ لتنفيذ الاشغال سريعا وإعادة فتح الطريق الاساسي، لأنه من غير الجائز أن يتكبد ابناء الشمال معاناة اضافية تزيد على المعاناة والاهمال اللاحقين أصلا بهم. وهل المطلوب أن يقوم ابناء طرابلس والشمال بخطوات تصعيدية ليتأمن لهم الحد الادنى من حقوقهم؟ من هنا مناشدتنا الجميع لمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت نظرا لانعكاساته السلبية اجتماعيا واقتصاديا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي تابع مع فنيانوس موضوع الانهيارات على طريق شكا بيروت: لرصد اعتماد طارىء لتنفيذ الاشغال سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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