كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يحذر من ترويع المعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، يوم أمس الأحد، من أي عنف أو ترويع للدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، أو زعيم المعارضة خوان غوايدو، قائلاً إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى رد من الولايات المتحدة.

وحسب "رويترز"، قال بولتون في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "أي أعمال عنف وترويع ضد موظفين دبلوماسيين أمريكيين أو الزعيم الفنزويلي في فنزويلا خوان غوايدو أو المجلس الوطني نفسه سيمثل هجوماً خطيراً على حكم القانون وسيواجهون ردا كبيرا".