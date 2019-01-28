كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: تحرير 38 شخصا من أحد سجون طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول اليوم الإثنين، تحرير 38 شخصاً، بينهم مسؤولو أمن بارزون، من أحد سجون طالبان في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد، في عملية للقوات الخاصة الكوماندوز الأفغانية، ليلًا.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عارف نوري، إن العملية التي نُفذت في منطقة آب باند مساء الأحد، وأسفرت عن مقتل 9 من مسلحي طالبان والقبض على تسعة 9 آخرين.

وأعلن نوري تدمير مخزن للأسلحة، ومنشأة طبية لطالبان لعلاج مسلحيها المصابين، إضافةً إلى تدمير سيارة محملة بالأسلحة، ودراجات نارية، أثناء العملية.

ومن جهة أخرى التقى الممثل الأمريكي الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، مسؤولين أفغان، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، بعد أن التقى بممثلين عن طالبان في الدوحة 6 أيام.

وقال القصر الرئاسي في بيان اليوم الإثنين، إن "خليل زاد أخبر غني بمناقشة انسحاب القوات الأمريكية، إضافةً إلى وقف إطلاق النار المحتمل، ولكن لم يُتفق على شيء".

وكان خليل زاد قال في وقت سابق إن "تقدماً كبيراً" أحرز في المحادثات.