كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح فرع نقابة أطباء لبنان – طرابلس في محافظة عكار بحضور أمين عام اتحاد الأطباء العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار التواصل الفعال ودعم نقابات الأطباء فى الوطن العربى شارك الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فى افتتاح فرعًا جديدا لنقابة أطباء لبنان – طرابلس بمحافظة عكار بلبنان، وذلك استجابة لدعوة كريمة من نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش ومجلس النقابة.

وحضر الافتتاح أعضاء مجلس النقابة والعديد من الأطباء ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية ورموز العمل المهني والاجتماعي والدينى بمحافظة عكار فى احتفالية رائعة تعكس أهمية وجود فرع للنقابة بمحافظة عكار.

كما عبر النقيب الدكتور عمر عياش فى كلمته عن سعادته البالغة بتلبية الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، لدعوة الافتتاح للفرع الجديد متفائلًا بمبادرات التعاون خلال الفترة القادمة بما يحقق صالح الأطباء اللبنانيين.

وفى كلمته أمام الحضور أشاد الدكتور أسامة رسلان بالدور الإيجابى الذى تلعبه نقابة أطباء لبنان – طرابلس لصالح الأطباء داخل لبنان ودورها فى لم الشمل الطبى العربى باعتبارها عضوا فاعلًا باتحاد الأطباء العرب.

كما صرح رسلان، بأن الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب تضع نصب أعينها تحسين المستوى الصحى فى الوطن العربى من خلال دعم الأطباء العرب مهنيًا وفى هذا الإطار سيتم قريبًا تقديم عدد من الدبلومات المهنية للأطباء والعاملين فى الحقل الصحى بلبنان من خلال المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب.