كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد إيرانى: استراتيجية إيران هى محو إسرائيل من الخريطة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إنّ الاستراتيجية الإيرانية تتمثل في القضاء على "النظام الصهيوني-إسرائيل" خارج الخريطة السياسية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن الجنرال حسين سلامى نائب رئيس الحرس الثورى قوله "إنّنا نعلن أنه إذا اتخذت إسرائيل أىّ اجراء لشن حرب ضدنا، فستؤدى بالتأكيد للقضاء عليهم فى الأراضي المحتلة وتحريرها".