كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في إدلب عقب "الفضيحة التركية".. شهادات صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير حقوقية، الاثنين، أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) تمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي، بحق الناشطين المعارضين لها في منطقة إدلب، التي سلمتها فصائل مسلحة موالية لتركيا للجماعة الإرهابية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنها وثقت احتجاز 11 شخصا من سكان إدلب "بسبب عملهم السلمي الذي يوثق الانتهاكات أو الاحتجاج على حكم الهيئة".

وعززت هيئة تحرير الشام سيطرتها عمليا على كامل محافظة إدلب التي لجأ إليها مقاتلون من عدة فصائل سورية معارضة، بالإضافة إلى مناطق محاذية في محافظات حلب في الشمال وحماة في الوسط واللاذقية غربي البلاد.

ولا يزال 4 نشطاء قيد الاحتجاز أو مجهولي المكان، فيما تعرض 6 آخرون، من بينهم فتى في السادسة عشرة من عمره للتعذيب، بحسب المنظمة، التي تحدثت مباشرة إلى محتجزين سابقين أو إلى أقاربهم.