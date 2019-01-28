كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تؤكد زيارة موسكو الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت حركة حماس، اليوم الاثنين، مشاركتها فى قمة روسية الشهر المقبل، حيث ستستضيف روسيا اجتماعًا لممثلي 10 أحزاب فلسطينية في الفترة ما بين 11 و 13 فبراير، وفقًا لسفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل.

وأبلغ نوفل محطة "صوت فلسطين"، وهي محطة إذاعية رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، الأحد أنّ روسيا ستقوم برعاية حوار بين 10 فصائل فلسطينية".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنّه في حين أن الاجتماع، الذي سيضم ممثلين عن فتح وحماس، سيتعامل مع المصالحة الفلسطينية الداخلية، فإنه لن يكون تفاوضًا.

وقال أحمد، المسؤول عن المصالحة في فتح، لصحيفة التايمز الإسرائيلية في مكالمة هاتفية: "لن يكون هذا الحوار للتفاوض على نهاية الانقسام، ولا يحب على الروس الدخول في تفاصيل المصالحة، وأضاف "لم يدعونا إلى الحديث عن المعابر والموظفين وما إلى ذلك"، في إشارة إلى بعض القضايا الرئيسية التي ناقشها حزبه وحماس في محادثات سابقة.

وتتنافس حركتى فتح وحركة حماس منذ عام 2007 عندما أطاحت الأخيرة بالقوة السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح من قطاع غزة، وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، وافق الطرفان على عدد من اتفاقيات المصالحة، ولكنهما فشلا في تنفيذها.

وفى يناير 2018 ، استضافت موسكو مسؤولين من فتح وحماس وعدة أحزاب فلسطينية إضافية لمناقشة المصالحة.

وقال نوفل أيضاً، إن ممثلي الفصائل العشر سيجتمعون مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارتهم لموسكو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط أيضا للجمع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حماس إسماعيل هنية في العاصمة الروسية، رد أحمد بالسلب.

وفي أواخر ديسمبر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أنه من المقرر أن يجتمع هنية و لافروف في موسكو في 15 يناير، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".