كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال إيراني كبير: استراتيجيتنا هي مسح إسرائيل من الخريطة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي في خطاب تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن استراتيجية إيران هي إزالة "النظام الصهيوني" لإسرائيل من الخريطة السياسية.

ووفق "رويترز"، أضاف "سلامي": "نعلن أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراء لشن حرب ضدنا، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى القضاء على الأراضي المحتلة وتحريرها".