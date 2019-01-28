كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال إيراني كبير: استراتيجيتنا هي مسح إسرائيل من الخريطة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي في خطاب تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن استراتيجية إيران هي إزالة "النظام الصهيوني" لإسرائيل من الخريطة السياسية.
ووفق "رويترز"، أضاف "سلامي": "نعلن أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراء لشن حرب ضدنا، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى القضاء على الأراضي المحتلة وتحريرها".
تأتي تصريحات القائد الأعلى وسط تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أهداف 'إيرانية' مزعومة في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاءت تعليقات "سلامي" بعد تصريحات قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال عزيز نصير، حيث قال الأسبوع الماضي إن الطيارين العسكريين الإيرانيين "غير صبورين ومستعدين للحرب ضد إسرائيل والقضاء عليها من الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال إيراني كبير: استراتيجيتنا هي مسح إسرائيل من الخريطة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.