كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش المصري، عن اختتام فعاليات التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والبحرين، والتي شاركت فيها عناصر من القوات البحرية والجوية من البلدين واستمرت عدة أيام.

وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم فقد "اشتمل التدريب على قيام عناصر القوات البحرية بتنفيذ أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادى الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية أثناء مغادرة الميناء"​​​.

وأعرب مساعد هيئة الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين، علي بن راشد آل خليفة عن تطلعه "لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين"، متمنياً أن تشهد الأعوام القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية ،مشيدا، بـ"المهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة والجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة"، بحسب البيان.

ويأتي التدريب (حمد -3) "استمرارا لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة".