كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سيطرة قواتها على المدينة.. وفد الحكومة الليبية المؤقتة يصل مدينة سبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول ليبي، اليوم الاثنين، وصول وفد من الحكومة المؤقتة إلى مدينة سبها جنوبي ليبيا لأول مرة منذ أن سيطرت قواتها على المدينة.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية انتقل جوا إلى قاعدة جوية خارج المدينة ثم عقد اجتماعا داخل سبها.

في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، مساء أمس الأحد، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على أحد أخطر العناصر الإرهابية خلال عملية نوعية.

وقال المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن غرفة عمليات الكرامة تعلن عن مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم "القاعدة" المتطرف عادل أحمد العبدلي المكنى أبو الزبير الليبي أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها"، وأضاف، "أنه يعتبر من العناصر الارهابية الخطيرة جدا وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004م وسجن في سجن أبو سليم".