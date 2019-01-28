بعد هجوم أحد وزراء التجمع الوطني للأحرار على تركيا، واتهام رئيسها بتخريب بلاده، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تخريب المغرب، التقى وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، مع ممثل للرئيس، رجب طيب أردوغان، واتفقا على ضرورة زيادة المبادلات التجارية بين البلدين.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول للأنباء إن الطرفين اتفقا خلال اللقاء، الذي تم يوم الجمعة الماضي، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح المصدر نفسه أن وزير الخارجية المغربي اتفق مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، (الذي يمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، على العمل من أجل زيادة التبادلات التجارية، وحجم الاستثمار بين البلدين، وتطوير العلاقات الدبلوماسية.
كما اتفقا “على التعاون في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي”، وأكدا “ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الإسلامية، من أجل الحفاظ على وضعية القدس الراهنة”.
وخلال الزيارة، نقل المسؤول التركي رسالة من أردوغان إلى الملك محمد السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر “بوريطة” وممثل لـ”أردوغان” يبحثان زيادة التبادلات التجارية بين المغرب وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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