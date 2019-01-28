احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية ومناهضة للتطبيع.. مغاربة يدخلون في إضراب عن الطعام

في خطوة لافتة للانتباه، يستعد مغاربة لخوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، ضمن فعاليات الاحتجاج، التي يستعد مناهضو التطبيع لخوضها، اليوم الاثنين، في العاصمة الرباط.

وأعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام البرلمان، احتجاجا على ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة الصهيونية علينا، هناك في في فلسطين، حيث المسجد الاقصى، وباب المغاربة، وهنا حيث يتم التخطيط الصهيوني لتقسيم المغرب إلى دويلات على أسس عرقية، ومناطقية”.

ووجه المرصد دعوة إلى المغاربة للمشاركة في احتجاج، اليوم، الذي يهدف، حسب قول المنظمين، إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورفض دخول المغني اليهودي “أنريكو ماسياس” إلى المغرب، وفتح تحقيق مع الموجهين إليه الدعوة، وخلفياتهم، بسبب تورطه في دعم الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن المرصد عزم عدد من مناضليه خوض إضراب عن الطعام، مساء اليوم، ضمن اعتصام ينتظر أن يتم تنظيمه في مقر المرصد، وهو الاعتصام، الذي ينتظر أن يحتضن حلقات نقاش، ومحاضرات، وندوات، وعرض، ومناقشة أفلام ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

يذكر أن أصوات مناهضي التطبيع ارتفعت بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تداول وسائل إعلام لخبر عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين ناتنياهو” زيارة المغرب ضمن جولة عربية، ينتظر أن يطلقها، خلال شهر مارس المقبل، غير أن الأنباء المتداولة لم تجد أي تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي أو المغربي.