بنعطية يخضع للفحوصات الطبية قبل التوقيق الرسمي لنادي الدحيل القطري

اقترب نادي الدحيل القطري من إعلان ضمه الرسمي للاعبه المغربي المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، قادما من يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد اقتراب اتمام جميع إجراءات التوقيع لناديه الجديد.

وحسب تقارير صحفية قطرية، اليوم الإثنين، فإن اللاعب المغربي توجه اليوم الإثنين إلى مستشفى الطب الرياضي من أجل خوض الفحوصات الطبية الروتينية، وهي أولى الخطوات التي سينهجها النادي، قبل التوقيع الرسمي للاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المرتقب أن ينظم نادي الدحيل القطري حفل توقيع هذا العقد، وجلب مدافع “اليوفي”، في صفقة قياسية وتاريخية في الدوري القطري الممتاز.

جدير ذكره أن بنعطية سيوقع عقدا لمدة 3 مواسم مع النادي القطري، براتب سنوي سيصل إلى 5 ملايين يورو، كما أن نادي ىيوفنتوس الإيطالي سيتوصل بمبلغ 10 ملايين يورو، قيمة الصفقة.