تفاعلت الجماهير المغربية مع قرب إنتقال الدولي المغربي، مهدي بنعطية، إلى الدوري القطري، بعد تأكيد الخبر من طرف الصحافة الإيطالية، وتسريب صور العميد بقميص فريقه الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة لبنعطية، الذي رفض التوقيع بكشوفات أبرز الأندية الأوروبية، من بينها مانشستر يونايتد، وبورسيا دورتموند، وفنربخشه التركي، ليتوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع الدحيل القطري، للحاق بصفوف لثلاثة مواسم، وبراتب سنوي يصل إلى 5 ملايين أورو.
صور بنعطية، عزت “الهاشتاغات”، حيث طالب الأنصار من عميدهم التراجع عن قرار الانتقال إلى الدوري القطري، خصوصاً وأن المنتخب بحاجة إلى خدمات عميده في المنافسات القارية المقبلة، والمتعلقة بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بمصر.
وذهب البعض للتشديد على أن منظومة الأسود ستتأثر بميركاتو الشتاء، الذي عصف بأبرز المحترفين إلى دوريات “البيترو دولار”، لتكون النهاية بصفقة مفاجئة لبنعطية بالدوري القطري، في انتظار التأكيد الرسمي للصفقة عن طريق النادي واللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد الأسود يحدث انقساماً بين الجماهير المغربية..فهل سيتأثر الأسود برحيله للدوري القطري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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