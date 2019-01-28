يوفنتوس يكشف حجم إصابة بونوتشي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، طبيعة الإصابة التي لحقت بلاعبه ليوناردو بونوتشي خلال مواجهة لاتسيو أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وجاء في بيان ليوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن "بونوتشي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، والذي أثر على الرباط الكبسولي".

وأشار النادي إلى أن "بونوتشي بدأ بالفعل في تلقي العلاج المناسب، للتعافي من الإصابة التي لحقت به".

ورغم أن البيانكونيري لم يكشف مدة غياب اللاعب، إلا أن تقارير صحفية تؤكد أن بونوتشي سيغيب لنحو شهر، مما يجعل مشاركته أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في محل شك.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفًا على أتلتيكو مدريد، يوم 20 شباط/فبراير المقبل.