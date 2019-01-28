افتتاح معرض لص بغداد | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 20/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دار النمر للفن والثقافة تقدم دار النمر للفن والثقافة معرض "لص بغداد"، من مجموعة عبودي أبو جودة الخاصة. يتألف المعرض من سلسلة ملصقات أفلام، وقصاصات صحفية، وصور فوتوغرافية يمتد تاريخها منذ أكثر من نصف قرن. يدعو المعرض الجمهور لاستكشاف جماليات الملصقات وطرق تصوير العرب في السينما الغربية، من خلال أفلام مثل "ألف ليلة وليلة"، و"سندباد"، و"كليوبترا"، و"علاء الدين"، و"شهرزاد" وغيرها. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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