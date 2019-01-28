غزة: إصابة مدرس برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب، اليوم الإثنين، فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة المحاصر.

وأكد شهود عيان، أن موظفا يعمل في مدرسة مهدية الشوا في بيت حانون، أصيب بجروح طفيفة برصاص الاحتلال، أثناء عمله داخل المدرسة، وجرى نقله إلى مستشفى البلدة لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بيانا أكدت فيه إصابة الموظف في مدرسة مهدية الشوا الثانوية للبنين شمال غزة، رامز الزعانين، بجروح جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة شرق بيت حانون.

وأوضحت الوزارة، أنه أثناء الدوام المدرسي، تعرضت المدرسة لإطلاق النار مما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة ونجم عن ذلك إصابة الموظف الزعانين وتحطيم زجاج بعض الغرف الصفية.