مدرب هـ. إكسال: نقطة مرضية أمام هـ. بيتح تيكفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب هبوعيل إكسال عن النقطة التي حققها فريقه في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل بيتح تيكفا، بعد التعادل بينهما بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل عكا يوم الجمعة القريب.



وقال مدرب الفريق، أدهم هادية، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة الأخيرة، إنه "كان من المهم بالنسبة لنا عدم الخسارة في مباراة كهذه التي هي بمثابة 6 نقاط، وبالتالي أبقينا الفارق بيننا 4 نقاط".

وأضاف أن "لاعبي الفريق لم يتنازل عن أي كرة خلال مجريات المباراة، وقد قاتلوا على أرضية الملعب، لكننا كنا ضعفاء في خط الهجوم ولم يكن هناك أي تركيز لاستغلال الكرة الأخيرة".

وختم هادية بالقول إنه "مع ذلك فإن النقطة كانت مرضية بالنسبة لنا سيما وأن نتائج المباريات الأخرى في القاع كانت لصالحنا".