مساء الأفلام: الحوض الخامس | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 05/ 02/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت

تستضيف دار النمر للفن والثقافة ضمن فعاليات ثلاثاء الأفلام، عرض فيلم "الحوض الخامس" للمخرج سيمون الهبر.



يقدم الفيلم رحلة عبر الزمان والمكان، متتبعًا قصة حياة نجم وعدد من سائقي الشاحنات اللبنانيين، بدءاً من أواخر الستينات وإلى يومنا هذا. شهدت هذه الحقبة موجات نزوح من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى حرب أهلية وتغيّرات في النظام الاقتصادي. استبدل نجم شاحنته بسيارة أجرة في حين لم يترك زملاؤه المرفأ رغم غلاء المعيشة وصعوبة الصمود.

سيمون الھبر مخرج أفلام لبناني حائز على جوائز عديدة عن فيلمه الأول "سمعان بالضيعة".

