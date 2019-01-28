مساء الأفلام: القطاع صفر | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 10/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت تستضيف دار النمر للفن والثقافة عرض فيلم "القطاع صفر"، أول أفلام نديم مشلاوي . "القطاع صفر"–فيلم وثائقي عن منطقة الكرنتينا المهجورة في ضواحي بيروت وعن تاريخها الاستثنائي. في ضواحي بيروت، بين المرفأ ووسط المدينة المكتظ بالسكان، يعرض "القطاع صفر" تاريخ هذه المنطقة الحضرية المهملة مستخدمًا إياه كرمز لماضي لبنان المضطرب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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