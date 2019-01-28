انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء المهلة يقترب.. 5 سيناريوهات تنتظر "رئيسَي" فنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 02:25 مساءً - تقترب المهلة التي وضعها الاتحاد الأوروبي من نهايتها، وهو ما يضع فنزويلا ورئيسيها الحالي و"المؤقت" أمام 5 سنياريوهات، تطرّق إليها موقع "فوكس" الأمريكي.

ويوم السبت الماضي 26 يناير، أمهل الاتحاد الأوروبي حكومة مادورو 8 أيام لإجراء انتخابات جديدة وإلا فإنه سيعترف بخصمه خوان غوايدو رئيساً للبلاد.

ووفق الموقع، فإن هناك 5 احتمالات، خاصة بعد إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً مؤقتاً"، ومطالبة الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحّي. وصنّفت السيناريوهات بالترتيب من الأكثر قوة في التنفيذ حتى الأضعف.

بقاء مادورو في السلطة

على الرغم من الفوضى الحالية في فنزويلا، فمن المحتمل للغاية أن يبقى مادورو في السلطة، إذ إن قيادة القوات المسلحة الفنزويلية لا تزال موالية له.

وهذا الخيار يمثل أخباراً سيئة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكثير من الناس في فنزويلا، حيث تعيش مجموعات ضخمة من السكان في فقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية للديكتاتور الاشتراكي.

تنحّي مادورو واستمرار أيديولوجيته

يمكن أن يتخلّى مادورو عن الرئاسة إذا كان قادراً على اختيار زعيم جديد يشاركه نفس الأيديولوجيا السياسية، ويؤمن كثيراً باشتراكية الرئيس السابق، هوغو تشافيز، وأن الاشتراكية الشعبوية والاستبدادية هي أفضل طريقة للحكم.

ويرى الموقع أن "الضغط السياسي على مادورو سيُضعفه، وستؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تعقيد أي محاولة قد يقوم بها لتحسين الوضع الاقتصادي لفنزويلا"، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال بعيد عن التنفيذ.

ويقول أليكس وارد، إنه في حال صحة هذا السيناريو، أي تخلي مادورو عن السلطة لشخص يؤمن بنفس عقيدته، فهذا يعني أن مستقبل فنزويلا لن يختلف كثيراً عمّا لو ظلّ مادورو في منصبه.

سيطرة المعارضة على الحكم

الضغط المحلي والدولي المتزايد على مادورو قد يؤدي في النهاية إلى إجباره على التنحّي وإبرام صفقة مع المعارضة. ووفقاً للموقع فإنه من غير الواضح ما قد تبدو عليه هذه الصفقة إذا تم إبرامها بالفعل.

ولكن أحد الاحتمالات هو موافقة مادورو على البقاء في السلطة حتى يتم إجراء انتخابات نزيهة، ومن ثم رحيله حتى يتمكّن الفائز من تولي المسؤولية، وهناك احتمال آخر يتمثّل في تسليم مادورو للسلطة عن طيب خاطر إلى غوايدو.

غير أن هذا الاحتمال الوردي، كما يصفه الموقع، يواجه تحديات؛ تتمثّل في أن بعض سياسات مادورو لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، وخاصة تركيز حزبه على إنفاق مبالغ كبيرة من إيرادات الدولة على تمويل البرامج الاجتماعية.

سيطرة الجيش على الحكم

يرى الموقع أن الجيش الفنزويلي يُعدّ من أقوى المؤسسات في الدولة، والتي تدعم مادورو حالياً، لكن إذا تفاقمت الأزمة السياسية قد يقرّر الجيش أن الوقت قد حان ليتدخل ويُخرج مادورو من السلطة بنفسه.

لكن ما يقلق هو أن الحاكم العسكري -والذي سيكون جنرالاً على الأرجح- سيضحّي بالديمقراطية في مقابل الاستقرار الاجتماعي، وهذا سيعني في الأغلب مجتمعاً قمعياً يتمتّع بقليل من الحريات وعدد كبير من السجناء.

وهذا السيناريو غير محتمل بشكل كبير؛ حيث أعلنت القيادة العسكرية الفنزويلية، الخميس الماضي، أنها تقف بحزم خلف مادورو، وستعارض أي محاولة انقلابية ضده.

تدخّل عسكري خارجي

يُعدّ هذا السيناريو هو الأقل احتمالية من بين السيناريوهات المطروحة؛ لأنه قد يؤدّي إلى نشوب حرب أهلية، بحسب ما ذكر الموقع ذاته.

ويقول إن هناك فرصة -حتى لو كانت ضئيلة- أن يختار ترامب غزو فنزويلا عسكرياً، أو على الأقل دعم دول المنطقة التي قد ترغب في التخلّص من مادورو بالقوة، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك رغبة في ذلك.

وأوضح وارد أن مثل هذا الغزو سيخلّف الكثير من الضحايا، وسيكون مُكلفاً وطويل الأمد، وسيُغرق البلاد في حرب أهلية، وفي سيناريو كهذا من المرجّح أن الجيش الفنزويلي سيدافع عن مادورو.

وحتى إذا انشقّ بعض أفراد الجيش وانضمّوا إلى القوات الغازية، سيستمر القتال أسابيع أو حتى شهوراً، ما قد يترك المئات أو الآلاف من القتلى والمدن المدمرة.