شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. استشهاد زوجة قائد عمليات كتيبة عسكرية أمام منزلها برصاص قناص حوثي والان مع التفاصيل

استشهدت اليوم الاثنين امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية أمام منزلها في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر إن المواطنة وجيهة احمد محمد زوجة القائد علي السيلاني قائد عمليات الكتيبة الخامسة باللواء 145 مشاة استشهدت برصاص قناص مليشيا الحوثي عقب استهدافها أمام منزلها في عزلة القحيفة بمقبنة. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

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