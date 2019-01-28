شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشيد بمستوى الإنجاز بمشروع مدينة دبي للطيران والان مع التفاصيل

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمستوى الإنجازات التي تحققت في مشروع مدينة دبي للطيران في دبي الجنوب التي تغطي بعد اكتمالها مساحة كبيرة من الأراضي القريبة من موقع إكسبو 2020 تبلغ نحو 145 كيلومترا مربعا، وفقا للعين الإخبارية.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد خلال جولة له بالمشروع على جهود فريق عمل مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة "دبي وورلد سنترال" التي تشرف وتنفذ هذا المشروع الحضاري العالمي العملاق الذي سيؤسس لقاعدة عريضة لصناعة الطيران المدني الإقليمي والدولي ويضع دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العالمية التي تشتهر بهذه الصناعة الحيوية ذات التقنيات العالية.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فريق عمل مؤسسة مطارات دبي و"دبي وورلد سنترال" الذي يقوده الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي على جهوده المخلصة المتميزة في الأداء والمتابعة والتنفيذ والإبداع.

وأكد دور صناعة الطيران الجوي في تعزيز الاقتصاد الوطني واعتبر هذه الصناعة محركا رئيسيا لعجلة الإنماء والازدهار الاقتصادي.

وتجول الشيخ محمد بن راشد داخل مبنى الطيران الخاص إذ تفقد صالات الاستقبال لمستخدمي الطائرات الخاصة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي.. ثم توقف عند السوق الحرة التي تضم سلعا من مختلف العلامات التجارية العالمية واطلع على التصميم الداخلي ذي المواصفات العالمية لصالة شركة "فالكون" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستخدم المبنى لطائراتها وشركتا "جيتيكس وجيت أفييشن" والذي دشنه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي في ديسمبر من عام 2016 والذي تصل مساحته إلى نحو 6 آلاف متر مربع بتكلفة بلغت مائة مليون درهم.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى إعجابه بالمبنى الحديث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وتم تجهيزه بكل وسائل الراحة والترفيه للمسافرين على الطائرات الخاصة التي تستخدم المبنى الذي يوفر خصوصية كاملة للمسافرين وتجربة تسوق استثنائية.

ورافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين في "دبي وورل سنترال".