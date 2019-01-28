شكرا لقرائتكم خبر عن في أجواء الحرب.. أطفال يتعلمون العزف على الآلات الموسيقية بتعز والان مع التفاصيل

للخروج من أجواء الحرب التي عصفت بالبلاد وشنتها مليشيا الحوثي، يلجأ الأطفال إلى تعلم العزف على الآلات الموسيقية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، ففي غرفة متواضعة مخصصة لتدريس الموسيقى في مدرسة النوارس بمحافظة تعز، يخرج عشرات الأطفال يوميا من أجواء الحرب والمعاناة، ليغنوا ويصفقوا ويتعلموا العزف على الآلات.

وتقول الطفلة اليمنية نظيرة الجعفري إنها كلما شعرت بالضيق نتيجة الحرب في بلدها، لجأت إلى الموسيقى بعدما أدرجتها مدرستها في البرنامج التعليمي لتدرسيها كباقي المواد.

وتضيف الطفلة: "في الأوقات التي أكون فيها غير مرتاحة، أعزف الموسيقى".

وأتقنت الجعفري عزف موسيقى أغانٍ معروفة، بينها أغنية أعياد الميلاد، و"نسم علينا الهوى" للمطربة اللبنانية فيروز، بينما تقوم مؤخرا بالتدرب على عزف أغنية "انت عمري" للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم.

تقول، وهي تجلس خلف آلة "الأورج"، إنها تتمنى أن تنتهي الحرب المستمرة منذ 2014 حتى تبدأ "حياة جديدة".

وأصبحت مدينة تعز وضواحيها منذ نحو 4 سنوات مسرحا لقتال شرس بين القوات الموالية للحكومة التي تسيطر عليها بمساندة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يحاصرونها.

وتعرّضت مدرسة النوارس المؤلفة من 3 طوابق إلى أضرار بسبب القتال في عامي 2015 و2016، لكنها أعادت فتح أبوابها في سبتمبر/أيلول 2016، بينما بقيت آثار الرصاص والقذائف على جدرانها شاهدة على الحرب.

وقال القائمون على المدرسة إن حصة تعليم الموسيقى التي أضيفت إلى البرنامج التعليمي تهدف إلى إدخال بعض السعادة في قلوب الطلاب.

وأوضح مدير المدرسة شهاب الدين أحمد: "كانت الحالة النفسية للطلاب صعبة عندما أعادت المدرسة فتح أبوابها فحاولنا أن ندخل مادة ترفيهية، واخترنا الموسيقى"، مشيرا إلى أن جامعة في المخا قامت بإعارة المدرسة آلات وأدوات موسيقية.

وتابع أحمد: "نشاهد الطلاب وهم يتفاعلون معها.. العائد الإيجابي ممتاز جدا".

ورغم أن الحصص الموسيقية ليست جزءا من برنامج علاج نفسي أكبر في هذه المدرسة، فإن الموسيقى غالبا ما تستخدم حول العالم كوسيلة لدعم ومساندة أشخاص تعرضوا لصدمات نفسية أو عاشوا في مناطق حرب.

وأكدت مدرّسة الموسيقى في مدرسة النوارس عبير أحمد الشرعبي أن الطالب في الحصص التي تعطيها يحس براحة أكثر من الحصص الأخرى، وأوضحت: "الطاقة التي تخرج في حصة الموسيقى أكبر من الطاقة التي تخرج في الحصص الأخرى".

وتابعت: "الحروب تسبّب الألم، ولذلك فإن الشيء الذي نشعر به في داخلنا أحيانا نعبر عنه بأغنية".