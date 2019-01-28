شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد دعمها للإصلاحات في إثيوبيا والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعم بلاده الإصلاحات التي تشهدها إثيوبيا، سياسيا واقتصاديا.

وقال شتاينماير، خلال مؤتمر صحفي مشترك بأديس أبابا مع رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، إن ألمانيا تشيد بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها أديس أبابا مؤخرا والمتعلقة بإصلاحات رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأضاف أنه تم تحقيق تغييرات كبيرة بفضل الإصلاحات التي يتم تنفيذها في البلاد، معربا عن استعداد ألمانيا لمساعدة إثيوبيا في المجالات التي يمكن أن تستفيد منها.

بدورها، أكدت سهلي ورق زودي متانة العلاقات بين البلدين، قائلة إن إثيوبيا تعتبر ألمانيا شريكا مهما في التنمية، وتسعى لتعزيز الشراكة معها.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تتطلع إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس الألماني إلى إثيوبيا، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الوزراء وعددا من المسؤولين، كما سيحضر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولكس واجن الألمانية للسيارات ومفوضية الاستثمار الإثيوبية.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي شتاينماير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثلين عن المجتمع المدني، كما سيزور الكنائس الصخرية المنحوتة في بلدة لاليبيلا شمالي البلاد.

وعلى صعيد آخر، زاو الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إثيوبيا، للقاء نظيره الإثيوبي الرئيس ساهلورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ويضم وفد الرئيس الألماني ممثلين لكبري الشركات الألمانية ووفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، لبحث فرص الاستثمار في إثيوبيا.

ومن المتوقع أن يعقد مديرو الشركات الألمانية محادثات ثنائية مع نظرائهم من رجال الأعمال الإثيوبيين.

وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت لألمانيا جهود في دعم نشاط التعليم والزراعة والتدريب التقني والمهني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في إثيوبيا.

وفي الوقت الحالي تشاركت 35 شركة ألمانية للاستثمار في إثيوبيا بمجال صناعة الزهور والبنية التحتية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من القطاعات الزراعية.

تصدر إثيوبيا القهوة ومنتجات النسيج الأساسية إلى السوق الألمانية، بينما تستورد المستحضرات الصيدلانية والأدوية والآلات الثقيلة من ألمانيا، وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وألمانيا قبل 114 عاما.