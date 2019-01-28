اليونسكو والأمل للطلاب المتفوقين تتفقان على توقيع مذكرة للتفاهم

عقد اليوم الاثنين (28 يناير 2019م)، اجتماعا بين اللجنة الوطنية لليونسكو، ومؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة المؤقتة عدن، لبحث مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.

وضم الاجتماع الدكتورة حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو بالجمهورية، ونصر مبارك باغريب نائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين، وعبدالرحمن بن شعيب مستشار المؤسسة، وعبدالرحمن الطيار رئيس الاتحاد العربي لاندية اليونسكو.

وبحث الاجتماع آليات تنظيم عملية التنسيق والشراكة والتعاون البيني بين لجنة اليونسكو والمؤسسة، بما يخدم الطلاب الجامعيين والخريجين الذين ترعاهم المؤسسة وحصولهم على فرص عروض الدراسة للدراسات العليا.

وأتفق الجانبان على إعداد مسودة لاتفاقية شراكة بين لجنة اليونسكو والمؤسسة تحدد فيها مجالات التعاون والشراكة والتنسيق بين الطرفين، على ان يتم تحديد موعدا خلال الأسبوعين المقبلين لتوقيعها.

وتناول الاجتماع مشاركة اللجنة الوطنية لليونسكو بالفعاليات التي ستقيمها المؤسسة وبتقديم التسهيلات والتعريف بالفرص التي تقدمها اليونسكو لطلاب الدراسات العليا والتخصصات العلمية المطلوبة لحاجات المجتمع.

وكان نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأمل قد قدم استعراضا عن نشاط المؤسسة ودورها بدعم وتشجيع طلاب جامعة عدن والكليات والمعاهد التخصصية بعدن والمناطق المجاورة، منوها الى الدور الأساسي الذي يقوم به الدكتور عمر بن عبدالله بامحسون المؤسس، رئيس مجلس الادارة للمؤسسة برعاية الطلاب المتفوقين واهتمامه باعلاء مكانة وقيمة العلم باعتباره الرافعة الحقيقية للتنمية والتطور بالمجتمع.

إلى ذلك اهدى نصر باغريب عدد من مطبوعات المؤسسة التعريفية للدكتورة حفيظة الشيخ والتي شملت الدليل التعريفي ومطوية المؤسسة، ونسخ من مجلة "شعاع الأمل" التي تصدرها المؤسسة.

حضر الاجتماع منى محسن مسؤولة السكرتارية بالمؤسسة، ومحمد عبود سلطان سكرتير مجلس الادارة بمؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين.