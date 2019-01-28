شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

توفي، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي عن 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة مدلسي الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان علما أن المجلس الدستوري هو من يوافق على الترشيحات ويعلن النتائج النهائية، وفقا للعين الإخبارية.

وقبل تعيينه على رأس أعلى هيئة قضائية شغل مدلسي منصب وزير الخارجية لمدة 6 سنوات ابتداء من حزيران/يونيو 2007.

ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم: 4 بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة، وآخران من المحكمة العليا واثنان من مجلس الدولة، حسب الدستور.

وينص القانون على أنه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهاد ذلك، ويبلغ رئيس الجمهورية فورا".