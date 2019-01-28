شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو .. صفقات أسلحة بـ 15 مليار دولار سنويا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكرى التقنى فى روسيا دميترى شوجاييف: "إن عائدات بلاده من بيع الأسلحة تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويا".

وقال شوجاييف، فى تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين،: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة حجم (تجارتنا) السنوى كان حوالى 15 مليار دولار"..مشيرا إلى أن القيمة ظلت هى نفسها تقريبا على مدى الأعوام الثلاثة، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح المسئول الروسى أن "المنتجات الأساسية، التى تشكل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة، هى معدات الملاحة".