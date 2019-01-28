التحالف العربي: 6 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 37 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن 6 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 37 يوما.
وأشار التحالف العربي إلى أن مليشيا الحوثي ترفض دخول السفن ميناء الصليف منذ أسبوعين، لافتا إلى استمرار المليشيا في التأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها.
وأوضح التحالف العربي أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.
وذكر التحالف العربي أنه تم إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا و100 تصريح لحماية القوافل .
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