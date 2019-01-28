الان تتابع البشير: نعمل من أجل تأمين العيش الكريم لمواطنينا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ألقى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، كلمة، أمام مؤيديه في ولاية جنوب كردفان، أكد خلالها ضرورة استكمال التنمية في كافة مناطق السودان وتوصيل الخدمات من تعليم وصحة ومرافق وغيرها، موجها التحية للمرأة السودانية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال البشير إنه يود تسليم الراية للشبابا السوداني باعتبارهم جزء من الحاضر وكل المستقبل، مشددا على ضرورة توفير كاقة الفرص والمشروعات لتمكينهم في قطاعات الدولة.

ويشهد السودان ظروفا معيشية صعبة، وغلاء في أسعار السلع الأساسية، أدى إلى خروج احتجاجات مناهضة للنظام، طالبت بتنحى عمر البشير.

وكان الرئيس السوداني زار العاصمة المصرية القاهرة، أمس، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقشا سبل حماية البحر الاحمر وملف سد النهضة الإثيوبي، وقضايا مشتركة.

وأورد البشير، في تصريحات من القاهرة، أن هناك محاولات لـ”استنساخ” الربيع العربي في السودان، متهما جهات، لم يصرح بها، بمحاولة زعزعة أمن واستقرار السودان.