الان تتابع التحالف: 6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوما وإجمالي التصاريح بلغ 117 خلال 3 أيام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، 6إن هناك سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 37 يوما وبلغ إجمالي التصاريح بلغ 117 خلال 3 أيام.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أنه تم إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا و100 تصريح لحماية القوافل، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين.
وتابع “المالكي”: استمرار ميليشيا الحوثي التأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها.
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