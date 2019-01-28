الان تتابع عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودية.