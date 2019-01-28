المستشارة الألمانية ميركل: سياسات طهران تهديد لتل أبيب

عبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأحد، عن تفهمها لقلق إسرائيل من إيران، قائلةً: "من المهم والصحيح" أن تعبر إسرائيل عن مصالحها الأمنية.

وأكدت ميركل في مقابلة بثتها الإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد بمناسبة يوم ذكرى المحرقة النازية الهولوكوست: "إيران لديها سياسات تشكل تهديداً لإسرائيل، هذا صحيح".

وعن الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا المجاورة، قالت ميركل: "يتعين على إسرائيل أن تؤمن وجودها، والوضع في سوريا بطبيعة الحال يشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل أيضاً".

وأضافت "ولهذا السبب أيضاً نعمل على ضمان، على سبيل المثال، على منع القوات الإيرانية من الاقتراب من مرتفعات الجولان".

وناقشت ميركل قد ناقشت القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهد الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لقوات إيرانية داخل الأراضي السورية بغارات عنيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إن الضربات جاءت رداً على صاروخ أطلق على مرتفعات الجولان الشمالية يوم الأحد الماضي.

وضربت القوات الجوية الإسرائيلية عدة مرات أهدافاً في سوريا لمنع عدوها اللدود إيران من وجود عسكري دائم في الأراضي السورية.

وإلى جانب روسيا، تعتبر إيران واحدة من أقرب حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.