مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي "أبوالزبير"

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عادل أحمد العبدلي المكنى "أبوالزبير الليبي"، في عملية أمنية بحي حجارة بمدينة سبها جنوب البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الغرفة، في بيان مساء الأحد، إن "العبدلي من العناصر الإرهابية الخطرة جدا وسبق أن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004 وسجن في سجن أبوسليم".

وأضافت الغرفة أن العبدلي خرج من السجن عام 2011 وأصبح من العناصر النشطة، وخاصة في تجنيد ونقل العناصر المتطرفة بين سوريا وليبيا، لافتة إلى علاقته بجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة الإرهابي بسوريا)، وصلته بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي، المكنى "أبوطلحة" الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.

وتأتي العملية الأمنية في سبها في إطار عملية عسكرية أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لتطهير جنوب غرب ليبيا من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.