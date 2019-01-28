القضاء الفرنسي استمع لهولاند كشاهد في قضية مقتل صحافيين بمالي

اسماء السيد - باريس: استمع قضاة التحقيق في اغتيال صحافيين اثنين لإذاعة فرنسا الدولية في مالي في نوفمبر 2013، إلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، كشاهد في هذه القضية، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الإثنين.

قالت المصادر إن القضاة الباريسيين، الذين يحققون في مقتل غيزلين دوبون وكلود فيرلون، قاموا باستجوابه في 11 يناير حول حوارات طلب عدم نشرها، مع الصحافيين، وأورد خلالها معلومات تتناقض على ما يبدو مع التحقيقات.

واستمع القضاء الفرنسي أيضًا إلى المدير السابق للإدارة العامة الفرنسية للأمن الخارجي برنار باجوليه في العاشر من ديسمبر.

وكانت قافلة عسكرية فرنسية عثرت في الثاني من نوفمبر 2013 على جثتي الصحافيين اللذين قتلا بالرصاص، في مكان غير بعيد عن آلية خاطفيهما التي تعطلت، كما قال المحققون، الذين يرجّّّّحون فرضية محاولة فاشلة لخطف رهائن من قبل جهاديين.

