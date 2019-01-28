ظريف: تم التصرف بشكل مطلوب مع الامارات حيال ممارساتها غير المقبولة

لفت وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى أنه "تم التصرف السياسي بشكل مطلوب مع ​الامارات​ جراء ممارساتها غير المقبولة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والمشاكل التي خلقتها للتجار الايرانيين"، معرباً عن "أسفه لأن هذا البلد دخل مرحلة جديدة في التصرفات غير المقبولة مع الجمهورية الاسلامية بسبب أخطائه السياسية واستراتيجية مسؤوليه في الحروب المختلفة لاسيما في الحرب التي تشنّ ضد الشعب اليمني المظلوم رغم علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع ايران".

وأشار إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية فضلا عن العلاقات الدبلوماسية سلكت سبلا أخرى لفتح منافذ في العلاقات الاقتصادية ومنها البحث عن بلدان بديلة"، لافتاً إلى ان "عددا من التجار الايرانيين في الامارات باتوا يعانون من مشاكل وقد انتقل عدد كبير منهم الى بلدان اخرى فيما تم توفير الاجواء للانتقال الى بلدان اخرى وقد تم التصرف السياسي المطلوب مع الامارات بهذا الشأن".