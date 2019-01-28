لفت ​التحالف العربي​ إلى "إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا و100 تصريح لحماية القوافل"، مشيراً إلى أن "​السفن​ المتوجهة لميناء ​الحديدة​ تحمل مشتقات نفطية و​مواد غذائية​"، مضيفاً: "6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوما وإجمالي التصاريح بلغ 117 خلال 3 أيام".

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: السفن المتوجهة لميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.