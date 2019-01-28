حمادة: إن كان في لبنان وزير أو نائب أو مواطن يتحلى بصفات اللياقة فهو الخليل

اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أنه "إن كان في لبنان وزير أو نائب أو مواطن يتحلى بصفات اللياقة والتهذيب فهو الأستاذ أنور الخليل . وإذا كان في لبنان وزير أو نائب أو مواطن يتحلى بصفات رجل الدولة وصاحب الموقف الرصين والمتوازن والمهذب في زمن تهاوي الأخلاق فهو النائب أنور خليل. وإذا كان من نائب وقف ويقف في مجلس النواب بكل مسؤولية ووضوح وتهذيب أيضاً، ليحذر مما وصلنا إليه من كارثة وطنية فهو أنور خليل".
وتمنى حمادة في بيان على "الزملاء المجندين للدفاع عن تجاوزات لم تعد تحتمل، والتي لفت الوزير أنور الخليل إليها بإسم كل اللبنانيين ، أن يتحلوا بنفس صفاته وأسلوبه في التخاطب وفي المناقشة والتعليق والرد على ما ورد في خطابه".
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