باشرت الجرافات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بفتح الطريق المؤدية إلى بلدة طفيل المقفلة من جراء تراكم الثلوج التي وصلت سماكتها إلى أربعة أمتار، على امتداد حوالي 22 كيلومترا، وصولا إلى بلدتي حام معربون.
كما وتواصل جرافات وزارة الأشغال العامة، العمل لفتح طريق عيون السيمان من حاجز الجيش اللبناني باتجاه بلدة أفقا، وأعمال التوسعة مستمرة، حيث يتم بصعوبة جرف الثلوج التي وصلت سماكتها إلى حوالي 7 أمتار.
بينما طريق حدث الجبة - تنورين، ما زالت مقطوعة بالثلوج منذ العاصفة الاخيرة "ميريام"، وسط مناشدة من الأهالي لوزارة الاشغال العامة لفتح الطريق، لان هذا الانقطاع غير اعتيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الطريق المؤدية إلى بلدة طفيل المقفلة بالثلوج وطريق حدث الجبة تنورين ما زالت مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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