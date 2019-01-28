أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب بأننا "سنبقى مستمرون في ثوابتنا، متمسكون بخياراتنا الوطنية، منحازون الى قضايا الناس، ملتزمون قوة القانون ، حريصون على عدم الانجرار الى خطاب صبياني وممارسة ولادية، متمسكون بالتوحيد، رافضون الفتنة، مترفعون عن الصغائر، ايماننا بالمؤسسات ومنطق الدولة ثابت".
وشدد شهيب في تصريح له على اننا "سنبقى نعمل بجد من اجل الوصول الى حكومة متآلفة، فاعلة حتى لا تنفجر الأمور حماية للاقتصاد وللمجتمع وللأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: سنبقى نعمل بجد من اجل الوصول الى حكومة فاعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.