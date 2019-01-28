شهيب: سنبقى نعمل بجد من اجل الوصول الى حكومة فاعلة

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​أكرم شهيب​ بأننا "سنبقى مستمرون في ثوابتنا، متمسكون بخياراتنا الوطنية، منحازون الى قضايا الناس، ملتزمون قوة القانون ، حريصون على عدم الانجرار الى خطاب صبياني وممارسة ولادية، متمسكون بالتوحيد، رافضون الفتنة، مترفعون عن الصغائر، ايماننا بالمؤسسات ومنطق الدولة ثابت".

وشدد شهيب في تصريح له على اننا "سنبقى نعمل بجد من اجل الوصول الى ​حكومة​ متآلفة، فاعلة حتى لا تنفجر الأمور حماية للاقتصاد وللمجتمع وللأمن".