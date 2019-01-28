ميقاتي اتصل بوزير الاشغال لبحث موضوع طريق شكا-بيروت

أجرى رئيس تكتل "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ إتصالا بوزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​ وبحث معه في موضوع معالجة الانهيارات على طريق شكا – ​بيروت​ والمعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء اقفال هذا الشريان الحيوي الذي يربط ​الشمال​ و​طرابلس​ خصوصا بسائر المناطق اللبنانية.

وقال ميقاتي: "لقد لمست من فنيانوس حرصه على إصلاح الاضرار التي لحقت بالطريق، لكنه ابلغني ان ​الموازنة​ المخصصة ل​وزارة الاشغال​ لا تلحظ المبلغ المطلوب"، داعيا الى" رصد اعتماد طارئ لتنفيذ الاشغال سريعا وإعادة فتح الطريق الاساسي، لأنه من غير الجائز أن يتكبد ابناء الشمال معاناة اضافية تزيد على المعاناة والاهمال اللاحقين اصلا بهم".

وسأل: "هل المطلوب أن يقوم ابناء طرابلس والشمال بخطوات تصعيدية ليتأمن لهم الحد الادنى من حقوقهم؟"، مشيرا الى أنه "من هنا مناشدتنا الجميع لمعالجة هذا الموضوع في اسرع وقت نظرا لانعكاساته السلبية اجتماعيا واقتصاديا".