كنعان: كلنا معنيون لايجاد مخارج لتسهيل تأليف الحكومة على امل ان تتشكل سريعا

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ المجتمعة لبحث واقرار 3 اتفاقيات قروض تعنى بمشاريع الطرق و​البنى التحتية​ و​الصرف الصحي​ في ​كسروان​ و​وادي قاديشا​ و​بيروت​ الكبرى إلى أن "المشاريع التي بحثناها محالة من ​الحكومة​ لتمويل خطط لتأهيل طرقات وصرف صحي وهي مشاريع تنموية يحتاجها ​اللبنانيون​ في كسروان و​زغرتا​ وبشري وبيروت الكبرى".

وأشار إلى أنه "حوّلت جلسة اليوم الى جلسة نقاش عام في القوانين التي كانت على جدول الاعمال وقد اقرت في لجان اخرى وجدولتها كانت طبيعية وتفاهمنا على استمرارية المرفق العام لاننا معنيون بالبحث عن مخارج دستورية على امل ان لا يتأخر ​تشكيل الحكومة​"، لافتاً إلى "أننا اتخدنا قرارات ابلغناها لوزارتي المال والاشغال والانماء والاعمار والاصلاح لا يمكن ان ينتظر ولا يمكن الاستمرار بعطاءات وبلا ضبط للعجز والتوظيف يجب ان يتوقف ويجرى تدقيق في حاجات الملاك".

وأضاف: "هناك هدر في الانفاق الاستثماري وكلفة جمع النفايات باهظة والهدر يجب ان يتوقف وهو قرار يجب ان يؤخذ امس قبل اليوم وليس شعارات"، مشيراً إلى "أننا طلبنا من الاشغال والانماء والاعمار جلسة حول كل المشاريع لوضع خطة شاملة لا مجتزأة ستعقد في مكتبة المجلس النيابي بحضور الوزراء المعنيين لتحديد الاولويات وفقا لامكانات الدولة والضرورات".

وسأل كنعان: "الى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضوع الكهرباء في ظل العجز والكلفة التي يتكبدها المواطن والدولة؟"، مشيراً إلى أن "المطلوب رؤية وقرارات وقد قمنا اكثر من مرة بما علينا في لجنة المال والمجلس النيابي وسيدر اعتمد الاصلاحات التي اقريناها والمطلوب تنفيذ الاصلاحات بشكل دقيق لنهيء لاستقرار ونمو".

وأفاد كنعان بأن "اعداد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب ترتفع سنة بعد سنة بسبب عدم احترام قرار وقف التوظيف وما زلت انتظر التقرير النهائي حول الاعداد"، مشيراً إلى "أننا طلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ايفادنا بما اذا كانت المشاريع المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم مقرة في الحكومة".

ولفت إلى أنه "لا يمكن ان نمد ارجلنا اكثر مما يسمح لنا بساطنا فالوضع غير سليم ولا يحتمل الترف والقرار السياسي يجب ان يتخذ بالاصلاح وهو مسؤولية الجميع"، مشيراً إلى أن "جلسة اليوم كانت مثمرة واتفقنا على التشاور الدائم واي تفاهم هو تحت سقف الدستور والقانون".