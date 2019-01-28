فادي سعد: الى متى المقامرة بمستقبل البلد ومصير الناس؟

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "المعنيين يتحدثون عن ضرورة ​تشكيل الحكومة​ ولا تتشكل، وينتظر المواطنون عودة ​الحياة​ الى الدورة الإقتصادية قبل السقوط الكبير، خصوصا بعد تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني والحديث عن تجميد الرئيس ماكرون زيارته الى لبنان بسبب هذا الوضع الشاذ. فإلى متى المقامرة بمستقبل البلد ومصير الناس؟".

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